Staatsanwaltschaft äußert sich - Nach dem Fund einer Toten auf der A9 richtet Polizei Sonderkommission ein

Fr 12.05.23 | 17:48 Uhr

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wagen auf dem Standstreifen der A9 laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bisher ist über mögliche Hintergründe jedoch wenig bekannt.

Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Standstreifen der Autobahn A9 hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Wilfried Lehmann, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Potsdam, bestätigte dem rbb am Freitag, dass es sich bei dem Opfer um eine 40-jährige Frau aus der Region handelt. "Die Staatsanwaltschaft Potsdam führt ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes", erklärte er. Am Mittwochabend war das Opfer leblos in einem Auto zwischen Beelitz und Brück (Potsdam-Mittelmark) gefunden worden.

dpa/Cevin Dettlaff Polizei sucht nach Zeugen - Getötete Frau in Auto auf Standstreifen der A9 entdeckt Die Polizei hat auf der A9 nahe dem südlichen Berliner Ring eine Leiche in einem Auto gefunden. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft bestätigte den Fund und hat eine Mordkommission eingesetzt. Zeugen sind aufgerufen, sich zu melden.



Umstände und Motive unklar

Ob die 40-Jährige erschossen wurde, wie Presseberichte nahelegen, kommentierte Lehmann aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. "Die angeordnete Obduktion des Opfers ist bislang noch nicht vollständig abgeschlossen", so der Oberstaatsanwalt. "Zu den Umständen der Tat und mögliche Motive lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts sagen."



Lehmann erklärte aber: "Es hat aber eine ausführliche Spurensicherung vor Ort gegeben und die Tatortarbeit ist beendet." Das Auto, in dem die Frauenleiche lag, befindet sich seinen Angaben zufolge nun in der kriminaltechnischen Untersuchung.



Seelsorger-Team betreut Schülerinnen und Schüler

Bei dem Opfer handelt es sich nach rbb-Informationen um eine Mathematiklehrerin der Oberschule in Brück. Der Unterricht dort fand am Freitag nicht regulär statt. Ein 17-köpfiges Notfall-Seelsorger-Team war vor Ort, um Trauernde zu unterstützen. "Es ist eine schwieirge Situaition für das Lehrerteam und die Schüler hier vor Ort", sagte Andrea Metzler, Sprecherin des Landkreises Potsdam Mittelmark, dem rbb.

Die Polizei setzt bei der Aufklärung des Falles auf Zeugenhinweise. Sie fragte in einem Aufruf, wer am Mittwochabend in der Zeit zwischen 17:45 und 18:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück der A9 in Fahrtrichtung Leipzig möglicherweise einen Verkehrsunfall oder ein ungewöhnliches Verkehrsgeschehen beobachtet oder den Wagen wahrgenommen hat. Hinweise werden entgegengenommen unter 0331 5508-2766 oder per E-Mail an mordkommission.potsdam@polizei-internet.brandenburg.de.