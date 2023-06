Zwei Tote in Haus in Berlin-Lichterfelde entdeckt

In Berlin-Lichterfelde sind am Donnerstag zwei Tote in einem Haus entdeckt worden. Das bestätigte die Polizei dem rbb am Donnerstagabend.

Laut Polizei wurden die beiden Leichen um 12:30 Uhr gefunden. Eine Mordkommission ermittelt, ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden.

Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.