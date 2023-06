Der Waldbrand in der Gohrischheide (Landkreis Elbe-Elster) an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze ist gelöscht. Das teilten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mit. Laut Feuerwehr waren noch rund 80 Einsatzkräfte vor Ort, um Kontrollfahrten zu machen und letzte Brandflächen nachzulöschen. Es werde zudem zur näheren Untersuchung des Gebietes ein Spürhund eingesetzt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Einsatz sollte planmäßig bis Donnerstagabend laufen, sagte Kreisbrandmeister Ingo Nestler. In der Nacht und bis zum Freitag würden Einsatzkräfte die Brandstelle jedoch weiter kontrollieren. Am Freitag soll das Gebiet dann zurück in die Hände des Sachsenforsts übergeben werden, so Nestler.