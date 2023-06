steuerzahler Mittwoch, 07.06.2023 | 11:28 Uhr

Alle Vorurteile bestätigt und in ein objektives Urteil verwandelt. Das passiert täglich hundertausendfach, liebe Hauptverantwortlichen in der Politik. Was glaubt Ihr eigentlich, was bald in diesem Land passiert ? So dumm könnt selbst Ihr nicht sein Ihr Mandatsträger vom Kanzler bis zum Kreisbürgermeister