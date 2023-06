Bei einem Einsatz gegen ein international tätiges Schleusernetzwerk hat die Bundespolizei bundesweit mehrere Objekt durchsucht, darunter auch eines in Nauen (Havelland).

Das teilte die Bundesbehörde mit. In Essen sei dabei ein Mann verhaftet worden. Der 38-Jährige wurde am frühen Mittwochmorgen festgenommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam sagte.

Neben Nauen und Essen gab es weitere Durchsuchungen in Regensburg in Bayern. Bei parallel dazu stattfindenden Durchsuchungen in der rumänischen Stadt Temeswar seien vier weitere Tatverdächtige festgenommen worden, hieß es weiter. Bereits in der vergangenen Woche sei außerdem eine Person in Bulgarien verhaftet worden.