Feuerwehreinsatz in Berlin

Auf der Zufahrt der A100 in Richtung Neukölln zur Avus (A115) ist am Mittwoch ein Auto in Brand geraten.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, wurde eine Person dabei verletzt - und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dies sei ohne Notarztbegleitung möglich gewesen, was darauf hindeute, dass es sich um keine schwere Verletzung handelt.



Das Fahrzeug stand komplett in Flammen. In der Folge war der Verkehr für mindestens eine Stunde eingeschränkt. Zeitweise war die Zufahrt zur Avus stadtauswärts gesperrt.



Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Laut Polizei ist der Verkehr inzwischen wieder freigegeben. Die Brandursache werde ermittelt.