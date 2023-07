Umzug in Berlin-Schöneberg

Nach fünf Jahre langen Renovierungs- und Bauarbeiten sollen die Jugendkollektive "Drugstore" und "Potse" zeitnah ihre Räumlichkeiten in Berlin-Schöneberg beziehen können.

Bezirksstadtrat Oliver Schworck sagte dem rbb am Dienstag, es sei sehr schade, dass es so lange gedauert habe. Es habe unter anderem Probleme beim Innenausbau gegeben. Der Ort in der Potsdamer Straße 134-136 sei den Jugendkollektiven nun aber sicher - zumindest für die nächsten fünf, respektive zehn Jahre.