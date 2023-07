Ein Radfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg schwer am Bein verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, rammte ihn ein Lkw und überrollte anschließend seine Beine. Der 55-jährige Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.