Ein Betonmischer ist am Montagnachmittag in Schöneiche (Oder-Spree) mit einer Straßenbahn kollidiert. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach erlitten der Lkw-Fahrer, der Straßenbahnfahrer sowie drei Insassen der Tram teils schwere Verletzungen. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der Fahrer des Baufahrzeuges habe beim Abbiegen die Vorfahrt der Tram nicht beachtet, hieß es weiter.

Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf 530.300 Euro geschätzt.