Erneut "Spitzenreiter" - Brandenburg hatte 2022 bundesweit die meisten Waldbrände

Di 18.07.23 | 16:37 Uhr

dpa/Sven Kaeuler Audio: Fritz | 18.07.2023 | Christin Huchel | Bild: dpa/Sven Kaeuler

Fast die Hälfte der im Vorjahr vernichteten Waldflächen in Deutschland lagen in Brandenburg. 2023 sieht es laut Umweltministerium bisher etwas besser aus.



Nirgendwo in Deutschland brannte es im zurückliegenden Jahr häufiger in den Wäldern als in Brandenburg. Nach den Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft wurden 523 Feuer auf Flächen von insgesamt 1.426 Hektar registriert. Das ist erheblich mehr als in den anderen Bundesländern. Zum Vergleich: Die zweitgrößte Fläche wurde in Sachsen durch Brände beschädigt, mit 785 Hektar. In Bayern waren es rund 214 Hektar, in allen anderen Bundesländern brannte Wald auf geringerer Fläche. In Berlin waren es rund 61 Hektar. Brandenburg hat die fünftgrößte Fläche der deutschen Bundesländer und etwa gleichauf mit Niedersachsen die zweitgrößte Waldfläche mit etwas mehr als einer Million Hektar. Nur Baden-Württemberg und Bayern haben deutlich mehr Waldfläche.



Trockenperiode ein Hauptgrund für viele Brände

Insgesamt lag die bundesweit verbrannte Waldfläche 2022 mehr als dreimal so hoch wie der bisherige jährliche Durchschnittswert (rund 3.000 Hektar im Vergleich zu etwa 850). Insgesamt seien Flächen in Größenordnung der ostfriesischen Insel Borkum abgebrannt, so das Bundesinformationszentrum. Nur 1992 habe die Gesamtfeuerfläche mit mehr als 4.900 Hektar höher gelegen. In Brandenburg kommt es aufgrund der sandigen Böden und zugleich eines hohen Anteils leicht brennbarer Kiefernwälder immer wieder zu Waldbränden. Im vergangenen Jahr brannten allerdings auch mehr als 400 Hektar Laubwälder. Nach Angaben des Bundesinformationszentrums zog sich die Waldbrandsaison durch das ganze Jahr und beschränkte sich nicht auf die heißen Sommermonate. Grund dafür sei eine lange Trockenperiode, die bereits im März zu Bränden geführt hat. Die meisten Feuer wüteten zwischen Juni und August 2022. Bei fast der Hälfte der Feuer ist die Brandursache ungeklärt, rund ein Drittel ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Bei rund elf Prozent der Brände gehen die Behörden von sogenannten "handlungsbedingten Einwirkungen" aus, wozu auch die Entzündung von Munition auf Truppenübungsplätzen oder auf ehemaligen militärischen Nutzungsflächen zählt. Ein weiterer Grund kann Fahrlässigkeit, durch Camper oder Besucher im Wald und landwirtschaftliche Maßnahmen zum Beispiel sein. In Brandenburg gehen die Behörden in 125 Fällen von Brandstiftung aus, in 157 Fällen von Fahrlässigkeit.

2023 bislang weniger Waldbrände in Brandenburg

In diesem Jahr habe es in Brandenburg bislang mehr als 200 Waldbrände gegeben, wie das Brandenburger Umweltministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. Die Zwischenbilanz mit Stand Mitte Juli falle jedoch im Vergleich zum Vorjahr noch glimpflich aus. 2022 seien bis Mitte Juli bereits rund 350 Waldbrände erfasst worden. Hohe Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius hätten auch am vergangenen Wochenende wieder viele Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. In den meisten Fällen seien dort aber nur kleinere Feldbrände aufgeflammt.



