In der Nähe von Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) ist am Dienstag ein etwa fünf Hektar großes Waldstück in Brand geraten. Der Waldbrand in Wenddoche sei um 13:22 Uhr gemeldet worden und unter Kontrolle der Feuerwehr, sagte ein Mitarbeiter des Lagedienstes.

Es bestehe nicht die Gefahr, dass sich das Feuer ausbreite. In dem Landkreis herrscht die Waldbrandgefahrenstufe 4. Sie ist die zweithöchste Stufe.