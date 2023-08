Eine Frage der Solidarität - Wie die lateinamerikanische Community in Berlin nach der vermissten Maffy sucht

Fr 04.08.23 | 09:59 Uhr | Von Laura Kingston

Die mexikanische Studentin María Fernanda wird seit Tagen in Berlin gesucht - von der Polizei und zusätzlich von Hunderten Freiwilligen. Eine Geschichte über lateinamerikanische Solidarität - und Misstrauen gegenüber dem Staat. Von Laura Kingston



Maffy ist überall in Berlin. Allerdings nur auf Plakaten. María Fernanda Sánchez Castañeda, genannt Maffy, wird seit dem 22. Juli vermisst. Nach ihr sucht nicht nur die Polizei, sondern eine ganze Gruppe von Freiwilligen. Zweimal am Tag treffen sie sich, um nahegelegene Wälder, Parks und Bahnhöfe zu durchkämmen – einfach jeden Ort, der ihnen einfällt. Die Polizei hat sämtliche Krankenhäuser abgefragt, auch örtliche Gewässer abgesucht. Organisiert wird die Suche nicht nur von Maffys Freundinnen, sondern von einem lateinamerikanischen Kollektiv aus Berlin. Einer Sprecherin zufolge sollen hunderte von Menschen bereits mitgeholfen haben, Maffy aufzuspüren. Die Strecke, auf denen die Freiwillligen bislang unterwegs waren, betrage 800 Kilometer.



Ein feministisches Kollektiv organisiert die Suche

Das Kollektiv will namentlich nicht genannt werden, lässt sich aber nach erstem Zögern auf ein Gespräch mit rbb|24 ein. Gegründet wurde es durch eine Gruppe mexikanischer Frauen, die in Berlin leben. Ein Verwandter der Vermissten schrieb sie an, um Reichweite für ihre Suche zu generieren. Das haben sie geschafft. Inzwischen hat der Instagram-Kanal "Find_Maffy_Berlin" mehr als 20.000 Follower. Kommentiert wird vor allem auf Spanisch, es werden mexikanische Berühmtheiten wie Schauspielerin Salma Hayek markiert, um noch mehr Menschen zu erreichen.

"Du solltest die Protestmärsche in Lateinamerika sehen"

Valentina ist eine der Followerinnen von "Find_Maffy_Berlin". Sie hat davon durch die Whatsapp- und Telegramgruppen erfahren, in denen sie sich mit Latinos und vor allem Latinas, die in Berlin wohnen, austauscht. "Es gibt seit dem 23. Juli kein anderes Thema mehr", sagt Valentina im Gespräch mit rbb|24. Die Chilenin plant selbst, am Wochenende bei einer Suche in Adlershof, dem Wohnort von María Fernanda, teilzunehmen. "Wir Mädels müssen zusammenhalten", sagt Valentina. "In Lateinamerika ist es so normal, dass Frauen verschwinden. Jetzt sind wir hierhin gekommen, um uns sicherer zu fühlen - und das passiert... Du solltest die Protestmärsche in Lateinamerika sehen. Wir haben es satt, dass so etwas immer wieder passiert. Und jetzt ist Maffy weg. Wir haben Angst und fühlen uns nicht mehr sicher in Berlin."



Vermisste Frauen: Alltag in Mexiko

Die Suche nach vermissten Frauen ist in María Fernandas Heimatland Mexiko Alltag. "Allein im ersten Quartal 2023 wurden in Mexiko 227 Femizide registriert. Im selben Quartal wurden über 30.000 Frauen Opfer von Verbrechen", sagt Alejandra Lopez, vom internationalen Radio Cosmo. Mexikanische Frauen seien nicht nur davon geprägt, sondern auch von der Tatsache, dass viele Täter unbestraft blieben. Laut dem Global Impunity Index gehört Mexiko zu den zehn Ländern mit der höchsten Straflosigkeit. Schätzungen zufolge werden 94 % der Verbrechen nicht angezeigt, und nur 1 % aller Verbrechen werden aufgeklärt. "Vor diesem Hintergrund handeln mexikanische Frauen entschlossen, um zu verhindern, dass sich die mexikanischen Erfahrungen in Deutschland wiederholen. Das Wort Solidarität hat eine große Bedeutung."

Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen

Ein Grund für die starke Solidarität ist laut der Kollektiv-Sprecherin "wenig Vertrauen in staatliche Institutionen". Es sei oft Aufgabe der "Zivilgesellschaft, die Löcher und Lücken zu schließen, die der Staat hinterlassen hat." In Deutschland gebe es, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, ebenso ungeklärte Fälle von verschwundenen Personen. Auch Valentina berichtet von Skepsis gegenüber den Behörden, die in in ihren Latino-Whatsapp- und Telegramgruppen geäußert wird. Oft stehe die Frage im Raum, ob die Polizei wirklich genügend tue, um Maffy zu finden.

Polizei ruft zu Kooperation auf

Die Polizei Berlin sagt rbb|24 dazu, alles in ihrer Kraft stehende zu tun, um die Vermisste zu finden. Über den neuesten Stand der Ermittlungen werde allerdings nur die Familie der vermissten Person informiert, das habe auch was mit Datenschutz zu zun. Über Hinweise von privat Suchenden, "die die vermisste Person ja viel besser kennen als die Polizei", sei man allerdings dankbar. Die Polizei Berlin rufe private Suchtrupps deshalb immer wieder zur Kooperation auf. Zur Vorsicht mahnt die Polizei allerdings mit online veröffentlichten Bildern und Videos der Person. Es sei schon häufiger vorgekommen, dass eine wieder aufgetauchte Person sich darüber beschwert habe, dass "das Netz jetzt voll mit Bildern von ihr oder ihm ist. Das Netz vergisst nie", sagt die Polizeisprecherin.



Demo vor mexikanischer Botschaft geplant

María Fernanda ist nicht nur in Berliner Medien und im Stadtbild präsent. Über ihr Verschwinden berichten auch einige mexikanische Nachrichten. Der mexikanische Präsident hat das Thema bereits in seiner morgendlichen Pressekonferenz angesprochen, die Arbeit der deutschen Behörden gewürdigt und eine Zusammenarbeit angeboten.

Neben der digitalen und analogen Suche ruft das feministische Kollektiv zu einer weiteren Aktion am Samstagmittag auf: Einer Demo vor der mexikanischen Botschaft. In einer Pressemitteilung wendet sich die Familie der Vermissten an die Öffentlichkeit, sie wolle sich durch das Zusammenkommen bei allen bedanken, die sie bislang unterstützt hätten. Zu Demo sollten alle in weiß erscheinen, um die Hoffnung zu symbolisieren, Maffy gesund wiederzufinden.



