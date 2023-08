Eine 24 Jahre alte Studentin aus Mexiko, die seit dem 22. Juli vermisst wird, ist tot im Berliner Ortsteil Adlershof aufgefunden worden. Ein Passant habe am Samstagnachmittag einen treibenden Körper im Teltowkanal auf Höhe Altglienicker Brücke bemerkt und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Abend mit.

Die 24-Jährige hatte ihre Wohnung am 22. Juli nach Angaben der Polizei verlassen und war nicht zurückgekehrt. "Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet", hieß es in der Vermisstenmeldung der Polizei. Auch die internationale Polizeibehörde Interpol hatte eine Vermisstenmeldung, eine "gelbe Notiz", herausgegeben.

Die Vermisstenmeldung hatte eine großangelegte Suchaktion in der lateinamerikanischen Community in Berlin ausgelöst. Erst am Samstagnachmittag hatten zahlreiche Menschen in Berlin ihre Solidarität mit der Familie der Studentin gezeigt. Im Beisein der Eltern der 24-Jährigen zündeten sie Kerzen an und stellten diese auf den Stufen der mexikanischen Botschaft in der Hauptstadt ab.