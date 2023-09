Qualität von Berliner Gewässern - Baden in Zeiten der Blaualgenblüte

Di 05.09.23 | 18:52 Uhr | Von Oliver Noffke

Aus der Luft wirken aktuell viele Berliner Gewässer grün. Der heitere Spätsommer lässt die Blaualgen blühen. Ungewöhnlich ist das nicht und meist auch nicht bedenklich. Dennoch sollten beim Baden ein paar Dinge beachtet werden. Von Oliver Noffke



Der Sommer erlebt ein zartes Comeback, viele Berliner zieht es direkt wieder ans nächste Gewässer. Doch wer dabei Verfärbungen sieht oder unangenehme Gerüche wahrnimmt, sollte vorsichtig sein. Bei den warmen Temperaturen vermehren sich auch viele Cyanobakterien. Aufgrund ihres blaugrünen Farbstoffs sind sie allgemein als Blaualgen bekannt. Aktuell befinden sich zum Beispiel auf der Havel, Höhe Stößensee und Scharfe, die typischen grünen Schlieren, wie Luftaufnahmen zeigen. Behörden warnen, dass solche Teppiche gesundheitliche Schäden auslösen können. Ob an Stellen wie diesen das Baden möglich ist oder definitiv eine Gefahr darstellt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Denn: Ob die Qualität des Wasser zum Schwimmen und Plantschen geeignet ist, wird nur an offiziellen Badestellen getestet. So zeigen einige Kartendienste beispielweise eine Badestelle am Schildhorn gegenüber vom Stößensee. Sie gehört aber nicht zu den 39, die vom Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz Lageso, ausgewiesen werden. "An anderen Orten ist jeder, der baden geht, eigenverantwortlich", sagt Silvia Kostner, Pressesprecherin der Behörde, auf Anfrage von rbb|24.

Situation für die Jahreszeit normal

An offiziell ausgewiesenen Badestellen muss laut der EU-Richtlinie für Badegewässer alle vier Wochen die Qualität des Wassers getestet werden. In Berlin werde enger kontrolliert, sagt Kostner. "Wir machen das alle zwei Wochen", sagt sie. Mehr sei aber personell nicht drin. An den ausgewiesen Orten [badestellen.berlin.de] werde aktuell ein Anstieg der Blaualgen beobachtet, erklärt die Lageso-Sprecherin. Die erhöhten Temperaturen der vergangenen Tage seien dafür verantwortlich. "Circa die Hälfte unserer Badestellen hat derzeit mit Cyanobakterien, also Blaualgen, zu kämpfen", so Kostner. "Das ist für diese Jahreszeit sehr normal." Für die allermeisten Berliner Badegewässer steht die Warnampel des Lageso aktuell auf grün, so Kostner. Nur die Badestellen Breitehorn an der Havel sowie Schmöckwitz an der Dahme sind aktuell gelb gekennzeichnet. Dort wird vor dem Baden gewarnt, auch wenn keine Grenzwerte überschritten werden, sagt sie. "Deswegen ist dort das Baden noch nicht verboten." Trotzdem sei es besser, eine andere Badestelle zu suchen. "Allergiker sollten dort nach Möglichkeit nicht ins Wasser gehen."

Grüne Wellen auf dem Wannsee

Auch die Wellen vor dem Strandbad Wannsee schimmern aktuell grün im Sonnenlicht, wie Luftaufnahmen zeigen. Ein Problem ist das aus Sicht des Lageso jedoch nicht. Das Strandbad ist auf der Liste der Berliner Badestellen grün ausgewiesen, beste Stufe also - zusätzlich aber mit einem großen A versehen. Heißt: Hier muss mit einer erhöhten Konzentration von Blaualgen gerechnet werden, allgemein bedenklich ist das Baden aber nicht. "Am Strandbad Wannsee hat es zu keiner Zeit Beanstandungen gegeben", teilt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf auf Anfrage von rbb|24 mit. Wer sich über diese Liste informiert, sollte darauf achten, wann zuletzt Wasserproben entnommen wurden. Je mehr warme Tage zwischen Testung und Badetag liegen, desto stärker kann sich die tatsächliche Situation von der gemessenen unterscheiden. "

Kinder und Hunde nicht allein am Ufer spielen lassen

Ein Gros der Orte ist aktuell mit "Cyanobakterien massenhaft möglich" markiert, obwohl sie als unbedenklich eingestuft sind. Kostner sagt, dass es eben darauf ankomme, wo man sich an der Badestelle aufhalte. Auch wenn die Zahl der Blaualgen im Wasser kein Problem darstelle, könne die Lage am Strand eine ganz andere sein. Falls an der Wasserlinie blaugrüner Schlick zu sehen ist, sollten Badende diese Stellen meiden. "Für Erwachsene ist das meist kein Problem. Wenn Blaualgen ans Ufer geschwemmt werden, dann steigen die einfach drüber", sagt Lageso-Sprecherin Kostner. Auf die Algen werde dennoch explizit hingewiesen: "Weil kleine Kinder und Hunde besonders gefährdet sind. Die spielen am Uferrand und nehmen auch mal gern etwas in den Mund." Das könne gefährlich werden.

Bei Blaualgenvergiftungen hilft die Charité

Einige Blaualgen-Arten produzieren Giftstoffe, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen, warnen Behörden. Insbesondere Menschen mit geschwächtem Immunsystem, kleine Kinder und Schwanger sollten belastete Gewässer meiden. Bei Kontakt kommt es häufig zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen. Übelkeit, Durchfall, Erbrechen und Fieber können als Reaktion auftreten, warnt etwa der Bund für Umwelt und Naturschutz [bund.de]. Atemwegserkrankungen, Bindehautentzündungen oder Leberschäden können durch das Gift ausgelöst werden. Bei Verdacht auf eine Vergiftung kann unter anderem der Giftnotruf der Charité weiterhelfen [giftnotruf.charite.de].

