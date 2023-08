Der Hexenröhrling links - ein Speisepilz - und der Satansröhrling rechts - ein Giftpilz.

Das erste Problem bei diesem Verwechslungspaar ist der Name. Wenn etwas mit dem Substantiv "Hexe" verbunden wird, kann es doch nicht gut sein, oder? Stimmt aber nicht: Der Hexenröhrling ist essbar und ähnlich fest wie der Steinpilz, also köstlich. Aber: Das hexenhafte ist schon die Verarbeitung, denn nur gekocht ist der Hexenröhrling essbar, roh dagegen giftig. Mit vollem Namen heißt er Flockenstieliger Hexenröhrling, weil seine Haut am Stiel von einer Art Flocken überzogen ist. Das Fleisch ist gelb. Es läuft sehr schnell sehr stark blaugrün an, wenn man es aufschneidet, also bei Luftkontakt. Man findet ihn meist in Buchenwäldern.

Der Satanspilz ist giftig. Er ist auch ein Röhrling, darum wird er auch Satansröhrling genannt. Seinen Hut breitet er fast wie ein Polster etwas unförmig aus und die Poren sind nur bei jungen Pilzen zunächst gelb, später rot. Der entscheidende Unterschied: Beim Satanspilz färbt sich das Fleisch, wenn man es aufschneidet - oder bricht -, leicht blau.