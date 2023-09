Luckebuck Berlin Montag, 11.09.2023 | 15:38 Uhr

Oh Gott, bitte nicht.

Es gibt in den Öffis weiß Gott schon zu viele Labertaschen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit so laut in ihre Handies brüllen, dass es der ganze Zug, Bus oder zumindest das ganze Abteil mit anhören muss.

Und das — wenn man Pech hat — über viele qualvolle Minuten.

Wozu braucht man dort eigentlich ein schnelles Handynetz?

Ist das nicht ein Luxusproblem in unserer angeblich armen Stadt?