Stadttauben (Columba livia forma domestica) sind genetische Nachkommen der Felsentaube - einem Wildtier, das der Mensch domestiziert und gezüchtet hat, sodass es ganzjährig Eier legt. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg und in die 1950er Jahre hinein war es auch in Berlin üblich, Tauben als Nutztiere für Eier, Fleisch und Federn auf Dächern und Dachböden zu halten.

Da sie Straßentiere sind, werden sie oft nicht älter als zwei Jahre - so wie Straßenkatzen. Im Vergleich: Ringeltauben, also Wildtauben, haben eine Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren.

Charlottenburg-Wilmersdorf kann sich vorstellen, "Tierfreunde füttern nicht"-Schilder aufzustellen. Pankow und Mitte empfehlen, ein Fütterungsverbot für Stadttauben zu erlassen. Was würde das bringen?



Stadttauben wurde angezüchtet, nicht nur saisonal, sondern ganzjährig zu brüten (sogenannter "Brutzwang"). Sie brüten bis zu sieben Mal im Jahr und legen jeweils zwei Eier. Sie legen auch Eier, wenn sie keine oder kaum Nahrung finden. Ein Fütterungsverbot bzw. "Aushungern" würde nichts an ihrem angezüchteten Brutverhalten ändern - es würden aber weniger Küken überleben. Allerdings wäre ein Fütterungsverbot schwierig durchzusetzen, da es unrealistisch erscheint, den öffentlichen Raum vollständig und jederzeit frei von Essensresten und Lebensmittelabfällen zu halten.

Daraus lassen sich unterschiedliche Handlungsempfehlungen ableiten. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf argumentiert mit dem Artenschutz: "Straßentauben sind (…) verwilderte Haustiere, die in großer Zahl vorkommen und daher keines besonderen Schutzes als bedrohte Art bedürfen." Sie hätten eine "sehr gute Futtergrundlage". Die Landestierschutzbeauftragte sieht das Land Berlin und die Bezirke in der tierschutzrechtlichen Verantwortung, Stadttauben nicht verhungern zu lassen. Nur eine artgerechte Fütterung in betreuten Taubenschlägen, einhergehend mit einem Fütterungsverbot in unmittelbarer Umgebung, könne der weit verbreiteten Mangel- und Fehlernährung der Stadttauben entgegenwirken und den prekären Gesundheitszustand der Tiere verbessern.