BVG Abbonennt Berlin Mittwoch, 04.10.2023 | 12:00 Uhr

Solange artgerechtes Futter säckeweise direkt an den U-Bahnhöfen ausgeschüttet wird, wie regelmäßig am Kottbusser Tor, wird auch die beste Vergrämung wenig bringen. An der Vergrämung mangelt es am Kotti leider insbesondere an den Zugängen zur Hochbahn und an den Gehwegen unter der Hochbahn. Andauernd sind dort die Gehwege und Treppen sowie der Hochbahnhof vollgekotet.