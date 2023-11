Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in Schöneberg und Spandau

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Carsharing-Auto wurde am Donnerstagabend in Berlin-Schöneberg die Kradfahrerin schwer verletzt. Laut Polizei stand die Frau mit ihrem Zweirad an einer roten Ampel auf der Kreuzung Ansbacher Straße/Lietzenburger Straße, als eine 35-Jährige offenbar bei strömenden Regen Ampel und Motorradfahrerin übersah.

Infolge des Aufpralls wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt und kam in eine Klinik. Die Kreuzung war Richtung Bundesallee zwischen der Martin-Luther-Straße und Ansbacher Straße für rund 60 Minuten vollständig gesperrt.