Bild: dpa-Zentralbild/Thomas Schulze

In Erinnerung bleibt sie vielen als Nonne Felicitas Meier aus der ARD-Serie "Um Himmels Willen" - die Schauspielerin Karin Gregorek. Am 22. April ist sie im Alter von 81 Jahren in Berlin gestorben. Ihre Karriere begann in den 1960er Jahren am Theater. Später war sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen der DEFA und des DDR-Fernsehens mit. Zudem war Gregorek auch als Hörspielsprecherin tätig.