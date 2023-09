Razzien am frühen Dienstagmorgen: Die Polizei setzt bundesweit ein Verbot der Neonazi-Gruppe "Hammerskins" durch, auch in Berlin und Brandenburg. Die Gruppe gehört laut Verfassungsschut der rechtsextremistischen Musikszene an.

Knape trat 1970 in die Berliner Polizei ein. Lange Zeit leitete er die Direktion 6, die für die Berliner Verwaltungsbezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick zuständig war. Auch viele Großeinsätze, wie zum Beispiel zur Walpurgisnacht oder am 1. Mai liefen unter seiner Leitung.

Knape war zudem 28 Jahre lang Dozent an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) - auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2014. Ebenso lehrte er an der Polizeiakademie in Oranienburg (Oberhavel) junge Beamte in polizeilicher Einsatzlehre.

Er galt als Experte für den Einsatz von Tasern (Elektroschocker). Als solcher geriet er in die Kritik, weil er 2017 Zweifel an der Rechtsgrundlage des Taser-Testlaufs bei der Berliner Polizei äußerte.