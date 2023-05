Eines von Patzschkes letzten großen Projekte war das vor einer Woche offiziell eröffnete Forum an der Museumsinsel. Für das Simon-Palais am Spreeufer, die Residenz Monbijou und das Haupttelegraphenamt an der Oranienburger Straße hatte das Büro "Patzschke Architekten" die Planungsverantwortung.

Der Berliner Architekt Rüdiger Patzschke ist tot. Wie sein Büro am Mittwoch bekanntgab, starb er am 6. Mai nach kurzer Krankheit im Alter von 84 Jahren.

Insgesamt hat Rüdiger Patzschke gemeinsam mit seinem bereits 2020 verstorbenen Zwillingsbruder nach Angaben seines Architekturbüros mehr als 300 Bauwerke in Berlin geplant. Weltweit sind es mehr als 600.

Die beiden Architekten bauten unter anderem das "Kempinski Hotel Adlon" am Brandenburger Tor in Berlin. Zu ihren Projekten gehörten auch Bürogebäude in Berlin-Tiergarten, Verlagsgebäude in Berlin-Treptow, Geschäftshäuser in den Bezirken Spandau und Wilmersdorf sowie Projekte in Oranienburg.