Der in Wildau geborene Voigt, den alle nur "Pico" nannten, machte sich zunächst als Spieler, später dann als Trainer in der DDR und in den neuen Bundesländern einen Namen. Aktiv war der frühere Mittelfeldmann ab dem Jahr 1967 beim BFC Dynamo, bei Union Berlin und in Fürstenwalde. Für Dynamo kam Voigt auch zu einigen Einsätzen in der DDR-Oberliga.

Als Trainer war "Pico" anschließend noch erfolgreicher. So arbeitete er unter anderem bei BFC Dynamo II, sowie ab 1986 bei Hansa Rostock, Union Berlin, BSV Brandenburg, FC Berlin, Dynamo Dresden und Halle 96.