Der Berliner CDU-Politiker Joachim Zeller ist im Alter von 70 Jahren gestorben. CDU-Landesgeneralsekretär Stefan Evers schrieb am Donnerstag auf Twitter, er trauere um einen überzeugten Europäer, leidenschaftlichen Berliner und zutiefst anständigen Menschen.

Zeller war von 1996 bis 2006 Bezirksbürgermeister von Mitte. Ab 2009 war er zehn Jahre lang Europaabgeordneter. Von 2003 bis 2005 war er Landesvorsitzender der Berliner CDU.

Zeller war 1952 in Oppeln in Polen geboren worden und hatte an der Humboldt-Universität Slawistik studiert. Der CDU trat er 1990 bei. An der Uni arbeitete er von 1977 bis 1992 auch als Assistent.

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.03.2023, 15:20 Uhr