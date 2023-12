Die Berliner Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 76 Jahren im hessischen Bad Hersfeld, das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus dem privaten Umfeld Steegers bestätigt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Steeger wurde in den 1970er Jahren durch die Klamauk-Serie "Klilmbim" populär, in der sie an der Seite von Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen, Wichart von Roëll und Peer Augustinski sowohl die freche Göre als auch die sexy Ulknudel spielte. Später hatte sie eine Rolle in der Erfolgsproduktion "Der große Bellheim" von Regisseur Dieter Wedel, mit dem sie mehrere Jahre lang liiert war. Viele Jahre spielte sie auch Theater - unter anderem an den Bühnen am Kurfürstendamm.

Zuletzt lebte sie nach schweren gesundheitlichen Problemen in einem Pflegeheim. Laut "Bild" wurde Steeger vor einigen Tagen in ein Krankenhaus in Bad Hersfeld eingeliefert.