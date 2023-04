Der Sportreporter Heinz Florian Oertel ist tot. Der gebürtige Cottbuser starb nach rbb-Informationen im Alter von 95 Jahren in Berlin. Zuerst hatte die "Bild" berichtet. Demnach ist Oertel bereits Ende März friedlich eingeschlafen.



Als Fernsehreporter berichtete Oertel insgesamt von 17 Olympischen Spielen und acht Fußball-Weltmeisterschaften. Bei den Spielen 1980 in Moskau wurde er mit dem Satz "Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar" berühmt, den er ins Mikro rief, als DDR-Läufer Waldemar Cierpinski zu Gold im Marathon lief.

Im DDR-Fernsehen moderierte Oertel zudem Fernsehsendungen wie "Ein Kessel Buntes", "He, he, he - Sport an der Spree" oder "Schlager einer großen Stadt".