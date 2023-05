Der Schauspieler Peter Simonischek ist tot. Das teilte das Wiener Burgtheater am Dienstagmorgen mit. Simonischek sei in der Nacht zum Dienstag im Kreise seiner Familie in Wien gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Peter Simonischek war einer der profiliertesten und bekanntesten Darsteller im deutschsprachigen Raum, von 1979 bis 1999 gehörte der Österreicher dem Ensemble der Berliner Schaubühne an. Seit 2004 war er Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle im Film "Toni Erdmann" von Maren Ade. Darin spielte er 2016 den Vater der Hauptfigur. Dafür erhielt Peter Simonischek den europäischen Filmpreis als bester Darsteller.

