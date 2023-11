Die Kosten für die Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr am Alexanderplatz in Berlin-Mitte belaufen sich auf rund 14.000 Euro. Das teilte das zuständige Bezirksamt am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Weltzeituhr war Mitte Oktober von der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" mit oranger Farbe besprüht worden. Mittlerweile sei die Farbe komplett entfernt, auch Schäden an der Beleuchtung seien behoben worden, so das Bezirksamt. Die Mechanik der Uhr sei unbeschädigt.