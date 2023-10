Wahrzeichen am Alexanderplatz

Nach dem Brandenburger Tor haben Mitglieder der "Letzten Generation" das nächste Berliner Wahrzeichen beschädigt. Die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz wurde am Dienstag von Aktivisten besetzt und beschmiert.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte mit orangener Farbe beschmiert. Mehrere Mitglieder der Gruppe versprühten die Farbe am Dienstagmorgen gegen 9.00 Uhr aus vier Feuerlöschern auf die bekannte Touristenattraktion, die danach fast komplett orange war. Auch die Säule, auf der die Uhr steht, und der Boden unter der Uhr, bekamen viel Farbe ab.

Die Weltzeituhr: Seit Jahrzehnten ein perfekter Ort, um sich zu treffen. Erdacht hat sie Formgestalter Erich John, gebaut wurde sie in Rekordzeit trotz Mangelwirtschaft. Dass sie auch Kritik anzeigt, entging der DDR-Führung. Von Oliver Noffke

Auf Fotos ist zu sehen, dass zwei Aktivisten auf der Plattform oberhalb der Uhr sitzen. Sie halten ein Plakat hoch mit der Aufschrift: "Uns läuft die Zeit davon: Weg von fossil, hin zu gerecht". Dazu teilte die Gruppe mit: "Die Bundesregierung verschwendet kostbare Zeit mit fadenscheinigen Klimaschutzmaßnahmen und verlogenen Lippenbekenntnissen." Nach Angaben eines rbb-Reporters waren am Dienstagvormittag rund 30 Polizisten vor Ort. Die Polizei rückte zudem mit einem Kran an, um die Demonstrierenden vom Denkmal herunter zu holen. Von neun Personen seien die Personalien aufgenommen worden.

Im Interview mit dem rbb hatte John gesagt, dass er sowohl eine Uhr, als auch einen Treffpunkt entworfen habe. "Ich dachte, es muss etwas sein, das deutlich macht, dass Berlin eine Weltstadt ist", so John.

Die Weltzeituhr, ein Werk des DDR-Formgestalters Erich John, steht nahe dem Bahnhof Alexanderplatz und wurde 1969 der Öffentlichkeit übergeben. Sie zeigt die Zeitzonen der Erde und darin liegende Städte. Oberhalb der Uhr in Form einer dicken Scheibe zeigt ein Modell das Sonnensystem. Die Uhr steht unter Denkmalschutz.

Die Aktivisten der Letzten Generation hatten am Montag zum Semesterbeginn Gebäude der Technischen Universität (TU) und der Freien Universität (FU) ebenfalls großflächig mit oranger Farbe besprüht. Einige Täter wurden von der Polizei festgenommen. In der vergangenen Woche gab es bereits mehrere Farbaktionen der Gruppe an anderen deutschen Universitäten. Wie teuer die jeweiligen Reinigungen werden, stand noch nicht fest.