Die Berliner Polizei ist am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz in die Frankfurter Allee in Friedrichshain ausgerückt. In einem Münzfachhandel war Einbruchalarm ausgelöst worden.

Der Besitzer gab laut Polizei an, überfallen worden zu sein. Er sei leicht am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.