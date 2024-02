82 Jahre alter Mann eine Woche nach Autounfall in Bernau gestorben

Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Rüdnitzer Chaussee in Bernau (Barnim) mit einer toten Autofahrerin ist auch ein 82 Jahre alter Beifahrer verstorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei den Angaben zufolge bereits am vergangenen Freitag den Folgen des Unfalls erlegen.

Eine 45 Jahre alte Porsche-Fahrerin soll der Polizei zufolge am 9. Februar mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengeprallt sein. Im Anschluss sollen beide Fahrzeuge gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen sein, das ebenfalls auf der Strecke unterwegs war.