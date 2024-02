39-jähriger Mann bei Wohnungsbrand in Friedrichshain ums Leben gekommen

So 18.02.24 | 12:05 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain ist ein toter Mann gefunden worden. Ein Zimmer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand, teilte die Feuerwehr am Samstagabend auf X mit.