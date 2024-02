Nach einer mutmaßlichen Entführung auf einer Baustelle in Berlin-Rahnsdorf im September vergangenen Jahres ist nun Anklage erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitteilte, klagt sie einen 30 sowie einen 24 Jahre alten Mann an, über vier Tage gewaltsam versucht zu haben, Geld von einem 43-Jährigen zu erlangen.

Danach sollen die beiden mit dem Entführten länger durch Berlin gefahren sein. Auf dem Gelände einer Tankstelle in Rummelsburg sollen sie 40.000 Euro verlangt und die Forderung wiederum mit weiteren Schlägen untermauert haben. Später sollen sie bei einer Tankstelle in Spandau 50.000 Euro gefordert haben, bevor sie den 43-Jährigen in ein Hotel in Lichtenberg und dort die Nacht bei ihm verbrachten. Am nächsten Morgen sollen sie den Mann erst einmal unter Hinweis, die Aufenthaltsorte seiner Angehörigen zu kennen, freigelassen haben, damit dieser die 50.000 Euro besorgen könne.

Einen weiteren Tag später sollen sie die Forderung in einer Lichtenberger Wohnung, in der sich rund 30 bewaffnete Männer befunden haben sollen und in die das Opfer einbestellt worden war, noch einmal wiederholt haben. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht, weil der 43-Jährige sich an die Ermittlungsbehörden wandte.

Der 30 Jahre alte Angeklagte wurde noch am 15. September 2023 festgenommen und befand sich bis zum 10. Oktober 2023, an dem er haftverschont wurde, in Untersuchungshaft. Der 24 Jahre alte Beschuldigte wurde am 5. Oktober 2023 verhaftet und am selben Tag haftverschont.