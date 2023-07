Eine Berliner Mordkommission hat nach einer mutmaßlichen Entführung in Berlin-Marzahn Ermittlungen wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs übernommen. Das hat der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, auf Anfrage von rbb|24 am Mittwoch bestätigt. Zunächst hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

Laut Büchner wird gegen zwei Unbekannte ermittelt, die am Donnerstagvormittag (13. Juli) auf einem Parkplatz am Helene-Weigel-Platz das mutmaßliche Opfer in einen Audi Q7 gedrängt haben sollen. Anschließend sollen sie in Richtung Ahrensfelde geflüchtet sein.

Das Fluchtfahrzeug sei bisher nicht gefunden worden, das mutmaßliche Opfer sei wieder frei. Weitere Details wollte Büchner mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.