Die "Impuls", Brandenburgs größte Bildungsmesse, hat am Freitag in Cottbus beginnen. Für zwei Tage haben etwa 170 Aussteller ihre Stände in den Messehallen aufgebaut. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Ausbildungsplätzen an Schulabsolventen. Auch die Cottbuser Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer (HWK) sind vertreten.

Neben Ausbildungsplätzen werden auf der "Impuls" auch Studienplätze vermittelt. Mehrere Hochschulen, Universitäten und Betriebsakademien stellen deshalb aktuelle Studiengänge vor und beantworten Fragen.