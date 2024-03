Versuchte Entführung eines Kindes in Berlin-Charlottenburg? Polizei ermittelt

In Berlin-Charlottenburg soll ein Unbekannter versucht haben, ein Kind zu entführen. Eine Polizeisprecherin hat dem rbb bestätigt, dass wegen Freiheitsberaubung ermittelt wird.

Den Angaben zufolge wurde die Polizei am Mittwochnachmittag von einer Mutter zum Kläre-Bloch-Platz unweit der Nehring-Grundschule gerufen. Der Sohn der Frau berichtete, von einem Mann gepackt und in Richtung eines Autos gezogen worden zu sein. Der Junge konnte sich nach eigener Aussage allerdings losreißen. Der mutmaßliche Täter sei dann in den Wagen zu zwei anderen Männern gestiegen und davon gefahren.

Die Mutter des Kindes hat Strafanzeige erstattet. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. Auch das Alter des Jungen ist unbekannt.