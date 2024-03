Umbenennung Mehrzweckhalle in Berlin-Friedrichshain

Am Donnerstagabend noch hatte Rapper Bushido in der Mehrzweckhalle ein Konzert gegeben. Am Freitagmorgen dann wurden der schwarze "Mercedes"-Schriftzug von der Arena entfernt. Künftig heißt die Halle "Uber Arena" - benannt nach dem Fahrdienstleister Uber.

Auch die auf dem Areal befindliche "Verti Music Hall" wird ihren Namen ändern in "Uber Eats Music Hall". Der Platz zwischen beiden Gebäuden wird ebenso umbenannt - von Mercedes-Platz in Uber-Platz.

Am Freitagabend weiht das Eishockey-Team der Eisbären Berlin die Arena ein bei ihrem Spiel gegen die Adler Mannheim.