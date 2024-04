Doch jetzt zieht wieder Leben ein. Mit dem Stationstheater "Hotel Lunik" macht das Theaterensemble "Das letzte Kleinod" das Haus wieder zugänglich. Erinnerungen von ehemaligen Angestellten und Gästen leben an den originalen Schauplätzen wieder auf. Am Dienstagabend hatte das Theaterstück Premiere.

Wer allerdings an diesem Abend eine Bühne und lange Stuhlreihen erwartet hatte, wurde enttäuscht. "Hotel Lunik" spielt im gesamten Haus: vom Keller bis zur Dachterrasse in der fünften Etage mit grandiosem Ausblick. Die Rezeption, der Speisesaal, die Küche, die Nachtbar, der Hotelflur und einzelne Zimmer - all das ist die Theaterbühne. In einem Haus, an das viele Zuschauer an diesem Abend zunächst schöne Erinnerungen haben, wie eine Dame vor dem Stück berichtet. "Dort war eine sehr schöne Gaststätte, wo wir mit meinem Mann und Freunden essen waren. Sogar noch mit Live-Band."