In einem gestohlenen Mietwagen haben sich zwei Männer eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert. Zwei Polizeistreifen entdeckten den zuvor als gestohlen gemeldeten Wagen am Montagabend in der Heidestraße Ecke Nordhafenbrücke in Moabit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, stellten die Beamten ihre Autos vor und hinter den Wagen.