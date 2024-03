Nach Vorwürfen von Polizeigewalt gegen Flüchtlinge hat das brandenburgische Innenministerium die Anschuldigungen zurückgewiesen. Die Schilderungen "stimmen in keiner Weise mit den hier vorliegenden Informationen überein", sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister am Freitag in Potsdam. Zuvor hatte das Bündnis "Barnim Solidarisch" mehrere Polizeieinsätze in Eberswalde (Barnim) kritisiert und von brutalen Methoden zur Abschiebung von Geflüchteten gesprochen.

Dem Bündnis zufolge waren Zivilpolizisten am 4. März bewaffnet in die Wohnung eines Mannes eingedrungen, der einige Monate zuvor bei einem ebenfalls nicht ihm geltenden Abschiebeversuch aus dem fünften Stock gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte. Er sei bei dem jüngsten Polizeieinsatz Gewalt ausgesetzt gewesen und nun retraumatisiert.

In einem weiteren Fall vom 26. Februar ist die Polizei laut Bündnis mit Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung einer Familie aus Tschetschenien eingedrungen. Zwei Erwachsene seien in Anwesenheit kleiner Kinder auf den Boden gedrückt und mit Handschellen fixiert worden.

Die Protestierenden kritisierten an diesem Fall, dass die Behörden bei den Einsätzen scheinbar wissentlich in Kauf nehmen, dass Kinder traumatisiert werden. Die Demonstrierenden fordern deshalb, die Abschiebungen zu stoppen. Laut Ministerium gab es bei vorherigen Abschiebeversuchen Angriffe auf die Polizei, ein SEK-Einsatz sei erforderlich gewesen. Im aktuellen Fall sei eine vor Ort vermutete Person per Haftbefehl in einer Strafsache gesucht, jedoch nicht angetroffen worden.