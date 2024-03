Eine Zeugin hat am frühen Sonntagnachmittag einen Toten in der Nuthe in Potsdam entdeckt. Das teilte die Polizei dem rbb am Montag mit. Demnach trieb der männliche Leichnam in dem Gewässer auf Höhe des Humboldtrings.

Mithilfe der Feuerwehr bargen die Polizisten den Leichnam, wie es hieß.

Die Todesursache sei noch unklar, auch die Identität des Toten sei noch nicht geklärt. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.