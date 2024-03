Bundesweit lag etwa der Mittelwert für die Windgeschwindigkeit bei knapp unter 6 Metern pro Sekunde. Schaut man sich die Daten seit 1950 an, lag 2023 damit in den Top 10 der windreichsten Jahre in Deutschland. Für die Region Berlin/Brandenburg lag der Mittelwert sogar etwas höher. Allerdings: für die Region ist es damit eher ein durchschnittliches Wind-Jahr gewesen, denn hier weht der Wind im Mittel stärker. Gemessen wird die Windgeschwindigkeit in 100 Metern Höhe – also in etwa der Nabenhöhe einer Windkraftanlage.