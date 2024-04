Ein 37 Jahre alter Mann ist in Berlin wegen versuchten Mordes angeklagt - er soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in insgesamt sechs Fällen seinen Opfern ihre Schmuckketten vom Hals gerissen und eine Frau in seinem Fluchtfahrzeug mitgeschleift haben.

Der Beschuldigte muss sich auch wegen räuberischen Diebstahls und Raubes in vier Fällen vor dem Landgericht Berlin verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Am 6. Juni 2023 soll der Beschuldigte in einem Späti in Neukölln von hinten an eine 51-jährige Frau herangetreten sein und ihr die Goldkette vom Hals gerissen haben. Dann habe er mit der Beute in seinem Auto flüchten wollen. Die Frau sei ihm aber gefolgt und habe sich mit ihrem Oberkörper in das geöffnete Beifahrerfenster gelehnt und die Rückgabe ihrer Kette verlangt, so die Staatsanwaltschaft.

Der Beschuldigte sei dennoch losgefahren und habe die Frau dabei mitgeschleift, bis sie mit einem geparkten Auto kollidiert und aus dem Fluchtfahrzeug auf die Straße geschleudert worden sei. Die Geschädigte erlitt potenziell lebensgefährliche Brüche.