Den Unfall hatte nach ersten Erkenntnissen ein 56-jähriger Autofahrer verursacht, der die Vorfahrt missachtet hatte, so der Polizeisprecher. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren worden, wo er kurz darauf verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt, so die Polizei.

Auf der Bundesstraße 183 bei Bönitz, einem Ortsteil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster), ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer von einem Auto erfasst worden und später verstorben. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus am Mittwoch dem rbb mit.

Es war einer von drei schweren Unfällen innerhalb weniger Stunden in Südbrandenburg. Auf der Bundesstraße 97 bei Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei passierte der Unfall in einer Kurve beim Überholen. Vier Insassen seien schwer verletzt worden, darunter ein 12-Jähriger. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn geflogen.

Mittwochmorgen hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 97 in Cottbus zwei Unfälle verursacht, als er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Beamte aus Sachsen hatten sein in Niedersachsen gestohlenes Fahrzeug zunächst auf der Autobahn 13 entdeckt, sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Der 49-jährige Fahrer sei für eine Kontrolle auf einen Rastplatz an der A15 gelotst worden, dort aber geflüchtet.

Als der Fahrer in Cottbus-West die Autobahn verließ, hätten ihn Polizisten wiederentdeckt. Der 49-Jährige sei mit überhöhter Geschwindigkeit durch Cottbus gefahren und habe zunächst ein Auto gestreift. Der Fahrer des Wagens blieb laut Polizei unverletzt. Der 49-Jährige sei schließlich im Stadtteil Gallinchen mit einem anderen Auto zusammengestoßen, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er und die Fahrerin des anderen Autos wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.