Seit 1994 wird im Berliner Mauerpark am Vorabend des 1. Mai die "Walpurgisnacht" gefeiert. In diesem Jahr muss darauf verzichtet werden, das haben die Veranstalter beschlossen.

Im Berliner Mauerpark wird es in diesem Jahr keine "Friedvolle Walpurgisnacht" geben. Diese Entscheidung sei "nach gründlicher Überlegung und in Absprache mit den zuständigen Behörden" getroffen worden, wie der Verein "Freunde des Mauerparks" bereits am Montag mitgeteilt hat. Zuvor hatten darüber die "Berliner Morgenpost" und die "Berliner Zeitung" berichtet.



Die Veranstaltung am Vorabend des 1. Mai könne wegen der vielen Baustellen auf dem Gelände nicht stattfinden, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Wichtige Flächen für die Walpurgisnacht stünden deshalb nicht zur Verfügung.



Das gemeinnützige Fest wird seit 20 Jahren gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter steht es "für Gewaltprävention, familiäre Atmosphäre, kulturellen Austausch und ganz besonders für ein friedliches Miteinander."