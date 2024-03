Geld und Telefon abgezogen - Auffällig viele Fälle von Jugendgruppengewalt in Prenzlauer Berg

Do 28.03.24 | 08:05 Uhr | Von Hasan Gökkaya und Efthymis Angeloudis

dpa/Schoening Video: rbb24 Abendschau | 27.03.2024 | V. Kleber | Bild: dpa/Schoening

Geld, Telefon, Kopfhörer: Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ziehen Jugendliche andere Jugendliche besonders häufig ab - zumindest wenn sie in Gruppen unterwegs sind. Das zeigen Daten der Berliner Polizei. Von Hasan Gökkaya und Efthymis Angeloudis



Ein U-Bahnhof im Berliner Norden an einem Wintertag: Tom* (Name von Redaktion geändert) steht an der Wand und acht Jugendliche, eigentlich Kinder, um ihn herum. Sie sind so alt wie er, vielleicht etwas älter, 12 bis 14 Jahre, haben ihn umzingelt und wollen sein Geld. "Das war am sehr frühen Abend", erinnert sich Luisa*, die Mutter des 12-Jährigen, im Gespräch mit rbb|24. Menschen liefen noch vom U-Bahnhof nach Hause oder zum Einkaufen. Soll er noch schnell zur Imbissbude rennen oder doch einen Passanten um Hilfe bitten? Werden seine Peiniger dann von ihm ablassen? Tom wird wird schnell klar, dass er da nicht rauskommt, ohne sein Portemonnaie abzugeben. "Ich habe auch selbst nie gedacht, dass man sich hier irgendwie schützen muss", sagt Toms Mutter im Nachhinein.

Auffällig viele Fälle im Bezirk Pankow

Mit Blick auf die vergangenen drei Jahre zeichnet sich aber genau im nördlichen Teil der Stadt ein Trend ab: Speziell in Prenzlauer Berg aber auch im Ortsteil Pankow (beide gehören zum Bezirk Pankow) begehen Jugendgruppen häufiger Straftaten wie Raub und Bedrohung, die sich gegen andere Jugendliche richten. Das geht aus einer Statistik der Polizei Berlin hervor, die rbb|24 vorliegt. So wurden 2021 insgesamt 349 Fälle von Raub und Bedrohung mit Geschädigten im Kindes- und Jugendalter mit dem Fallmerkmal "Jugendgruppengewalt" erfasst. Hierbei handelt es sich also um Straftaten, die von mindestens zwei Personen begangen wurden und die zum Zeitpunkt der Tat mindestens acht und höchstens 20 Jahre alt waren. Erfasst werden in dieser Statistik nur dann auch Einzelpersonen, wenn sie eine Gruppe als "Machtinstrument" einsetzten. Unter genau diesen Merkmalen wurden 2021 die mit Abstand meisten Fälle in Prenzlauer Berg erfasst: nämlich 47. Auf Platz zwei liegen Hellersdorf (24) und Mitte (20) - Ortsteile mit weniger als zehn Fällen tauchen in der Statistik nicht auf; so sind zum Beispiel Wedding und Neukölln gar nicht dabei.

2022 deutlich mehr Bedrohungen und "Abziehtaten"

Auch Luisa merkt den Anstieg der Fälle. "Die Polizei war nach dem Vorfall an der Schule von Tom, um vor diesen Banden zu warnen", erzählt sie. Als in seiner Klasse gefragt wurde, wer schon einmal in dieser Art angesprochen oder abgezogen wurde, hätten sich wohl einige Arme gehoben. Im Jahr 2022 erhöhte sich die Zahl der verzeichneten Fälle im Vergleich zum Vorjahr auf 557 - das ist eine Zunahme um fast 60 Prozent. Die drittmeisten Fälle von Raub und Bedrohung, begangen von Jugendgruppen gegen anderen Jugendliche, passierten im Ortsteil Spandau. In Pankow wurden mit 35 die zweithäufigsten Fälle gezählt - in Prenzlauer Berg mit 65 die meisten. Die enorme Zunahme dürfte auf die pandemiebedingten Einschränkungen zurückzuführen sein. Denn im Jahr 2023 stiegen die Zahlen mit 591 Fällen zwar erneut, dann aber weniger stark, nämlich um 6,1 Prozent. So wurde insgesamt aber auch im Jahr 2023 der Ortsteil Prenzlauer Berg zum häufigsten Tatort, wenn es um Jugendgruppengewalt ging. Die Polizei erfasste dort 84 Fälle - in den Ortsteilen Pankow und Neu-Hohenschönhausen jeweils 25 Fälle sowie jeweils 20 Fälle in Mitte und Marzahn. Zum Vergleich: In Friedrichshain wurden 16 und in Kreuzberg 13 Fälle gezählt. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Raub und Bedrohung - also etwa das "Abziehen" eines Mobiltelefons, nicht hingegen ein Faustschlag ins Gesicht, da so eine Tat eine Körperverletzung darstellt.



dpa-Bildfunk/Kay Nietfeld Polizeistatistik - Fünf Polizei-Einsätze pro Schultag: Gewalt an Berliner Schulen nimmt zu Konflikte werden auf manchen Schulhöfen mit Gewalt gelöst. Meistens handelte es sich bei den Delikten um vorsätzliche einfache Körperverletzungen. Aber es trifft nicht nur Schüler, auch Lehrer sind unter den Opfern.

Keine Folgen für die Täter

Tom wurde von der Polizei Material vorgelegt. Nach seiner Beschreibung der Täter wurde klar, dass diese Kinder und Jugendlichen bereits polizeibekannt sind. Dabei handelt es sich größtenteils um eine Gruppe von unter 14-Jährigen. Nach dem Gesetz sind Kinder unter 14 Jahre nicht strafmündig. Die Polizei hätte Gespräche mit den Eltern angekündigt, sagt Luisa rbb|24. Viel mehr könne man da nicht machen. "Ein Gespräch mit den Eltern führt aber nicht gerade zu großer Hoffnung unsererseits, dass das irgendwas ändert." "Am meisten wünsche ich mir, dass man da wirklich mehr machen kann und dass es wirklich Konsequenzen hat auch in den jungen Jahren, weil ich es erschreckend finde, wie jung die Täter sind und wenn das folgenlos bleibt", sagt Toms Mutter.

Mehr Jugendliche, mehr Jugendgewalt

Warum es in Prenzlauer Berg zu den meisten Fällen von Raub und Bedrohung kommt, konnte die Polizei auf Nachfrage von rbb|24 nicht umfassend beantworten. "Es ist festzustellen, dass der Ortsteil Prenzlauer Berg aufgrund seiner städtebaulichen Struktur mit unzähligen Lokalitäten, attraktiven Parkanlagen (Mauerpark) und weiteren Kulturstätten einen Anziehungspunkt für Jugendliche und Heranwachsende darstellt", heißt es. Dies gelte sowohl für Anwohnende aus Berlin und dem Berliner Umland, als auch für Touristinnen und Touristen. "Zudem enthält der Bevölkerungsdurchschnitt im Ortsteil Prenzlauer Berg einen deutlich höheren Anteil an Jugendlichen und Heranwachsenden." Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Zahlen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, dass der Bezirk Pankow mit 52.000 (Stichtag 31.12.2023) die meisten Einwohner im Alter von acht bis 21 Jahren beherbergt; im Ortsteil Prenzlauer Berg sind es demnach rund 19.000. Zum Vergleich: In den Ortsteilen Mitte sind 10.300 Personen im Alter von acht bis 21 Jahren wohnhaft, in Charlottenburg rund 12.000, in Neukölln 17.700, in Kreuzberg 17.400, in Hellersdorf 13.000.



dpa/Paul Zinken Frust, Perspektivlosigkeit, Ablehnung - Neue Untersuchung zu jugendlichen Straftätern fordert mehr soziale Arbeit Silvester naht - und in Berlin werden die Erinnerungen an die Krawalle vom letzten Jahr wach. Eine neue Expertise zum Thema Straffälligkeit bei Jugendlichen analysiert, ob und warum junge Menschen, vor allem mit Migrationshintergrund, straffällig werden.

"Wenn er allein unterwegs ist, hat er ein Pfefferspray dabei"

Falls diese Zahlen überraschen: Aufgefallen sind sie dem zuständigen Bezirksamt Pankow bisher auch nicht wirklich. Besondere Feststellungen diesbezüglich gebe es nicht, hieß es auf Nachfrage von rbb|24. Überraschend fand den Vorfall auch Toms Mutter: "Ich habe zum ersten Mal gedacht, dass ich mich hier nicht wohl fühle." Für Tom selbst hat sich seit dem Vorfall einiges verändert. "Seitdem schaut er sich um und ist auf der Hut, was ich natürlich auch sehr bedauerlich finde, dass er so durch die Welt geht", sagt Luisa. "Wenn er allein unterwegs ist, hat er ein Pfefferspray dabei." Dazu mache er viel Sport und versuche sich körperlich zu wappnen. "Wobei, bei der Unverhältnismäßigkeit der Anzahl kann man auch mit mehr Kraft nicht viel mehr erreichen."

Täter aus dem Wedding

Der Polizei Berlin zufolge wurde bei den 349 Gesamtfällen im Jahr 2021 in 223 Fällen mindestens eine tatverdächtige Person ermittelt. Bei den 557 Gesamtfällen im Jahr 2022 wurde in 376 Fällen mindestens eine tatverdächtige Person ermittelt. Und bei den 591 Gesamtfällen im Jahr 2023 waren es 352 Personen. "Hierbei ist zu beachten, dass in einem Fall auch mehrere tatverdächtige Personen erfasst sein können. Die Zahl gibt keine Auskunft über die Anzahl der ermittelten tatverdächtigen Personen", erläutert die Polizei dazu. Eine Auskunft darüber, wo die tatverdächtige Personen wohnhaft sind, sei in dem automatisierten Verfahren für die Statistik nicht auswertbar. Im Fall von Tom spielt jedoch dieser Aspekt zumindest für ihn persönlich eine Rolle: Die minderjährigen Täter, so habe es die Polizei der Familie des Opfers gesagt, sollen aus dem Wedding kommen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.3.2024, 08:15 Uhr