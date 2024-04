Die Berliner Polizei führt am Mittwoch auf dem Sprengplatz Grunewald eine Sprengung einer entschärften 100 kg Weltkriegsbombe durch. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die Bombe wurde in der vergangenen Woche entdeckt.

Demnach sollen die Maßnahmen zur Sprengung gegen 7:30 Uhr beginnen, die eigentliche Sprengung ist für 10 Uhr angedacht.