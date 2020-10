Helios-Klinikum in Bad Saarow öffnet Notaufnahme wieder

Mehr als zwei Wochen nach dem Corona-Ausbruch am Helios-Klinikum in Bad Saarow (Oder-Spree) nimmt das Krankenhaus ab Montag wieder Patienten auf. Die Rückkehr zum Normalbetrieb in der Klinik soll schrittweise erfolgen.