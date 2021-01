Einen Tag, nachdem die Berliner Polizei in einer Bar in Prenzlauer Berg eine Versammlung aufgelöst hat, mussten die Beamten am Freitagabend erneut dort eingreifen. Vor und in der Bar hätten sich 20 bis 30 Personen versammelt und würden die Corona-Regeln missachten, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.