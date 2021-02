Das Rote Kreuz bietet ab sofort in Berlin-Schöneberg Corona-Tests ohne Termin an. Wie das DRK am Montag mitteilte, ist dafür ein Testzentrum in der Landesgeschäftsstelle in der Bachestraße eingerichtet worden. Sie befindet sich in der Nähe vom S- und U-Bahnhof Bundesallee.

Für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, einen Berlin-Pass besitzen oder wohnungslos sind, ist der Corona-Schnell-Test kostenlos. Für alle anderen kostet er 27 Euro.

Das Ergebnis erfährt man nach 20 Minuten. Das Testzentrum ist Wochentags von 14-19 Uhr geöffnet.